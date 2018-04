Stiri pe aceeasi tema

- Primele trei luni ale acestui an au adus Aeroportului Internațional Timișoara o creștere a traficului in ceea ce privește numarul de pasageri, numarul zborurilor și traficul cargo, au anuntat reprezentantii institutiei. In primele trei luni ale anului 2018 a fost inregistrata o creștere…

- „Situația in care a ajuns Aeroportul Arad se datoreaza fie incompetenței liberalilor conduși de Marinel Cionca, fie avem de a face cu rea-voința șefilor de la CJA. Marinel Cionca și specialiștii sai aveau ocazia in ultima luna sa ne demonstreze ca iși doresc cu adevarat și ca pot sa scoata Aeroportul…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv. De asemenea, tarifele pornesc de la 119 euro dus-intors pe rute…

- Creșterile inregistrate pe Aeroportul Internațional Timișoara fata de anul precedent: cu 40% a traficului de pasageri, cu 25% a mișcarilor de aeronave și cu 18% a traficului de marfa In total, in 2017, Aeroportul International Timisoara a inregistrat 1.621.529 pasageri, cu 40% in plus fata de anul precedent.…

