Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de asfaltare a DN68A au fost incheiate, iar in cursul saptamanii viitoare vor fi realizate ultimele marcaje si acostamente, a scris, duminica, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Am fost astazi intr-o vizita pe DN68A Margina Holdea, acolo unde, in ultimele…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat vineri ca anul acesta se va putea circula pe intreaga autostrada Sebes-Turda, in conditiile in care constructorul a dat asigurari ca lotul 2 al autostrazii va fi gata in toamna. "O alta oprire pe traseul santierelor.…

- Catalin Drula, ministrul transporturilor, a anunțat, miercuri, intr-o postare pe Facebook ca a fost amenajat un centru de vaccinare in Gara de Nord, unde se utilizeaza serul de Johnson&Johnson. Catalin Drula a anunțat in versuri deschiderea centrului de vaccinare de la Gara de Nord.„Hai cu mic, cu mare,…

- Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti se pot vaccina, de miercuri, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, citat de Agerpres . „Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henti Coanda.…

- Restrictiile pe autostrada A2 vor fi ridicate incepand de joi si toata vara se va circula de la Bucuresti la Constanta fara santiere, a anuntat, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. ‘De astazi, si toata vara, vom circula pe autostrada A2 de la Bucuresti la Constanta…

- Pe intregul inel sudic al Autostrazii de Centura Bucuresti-Sud (A0 Sud) se va putea circula in anul 2024, potrivit Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Lotul 2 este inceput...

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a afirmat, miercuri, ca in anul 2024 se va putea circula pe intregul inel sudic al Autostrazii de Centura Bucuresti-Sud (A0 Sud). "Lotul 2 (al Autostrazii A0, n.r.) este inceput anul trecut. Lotul 1 are autorizatie doar din februarie.…

- ”Saptamana trecuta, coaliția de guvernare a trecut printr-un moment greu. Ce s-a spus atunci, s-a spus. Poate fiecare am exagerat. Nu vreau sa mai redeschidem rani. Am avut discuții și in privat cu premierul, care vor ramane private. Eu sunt un om de echipa și loial cand funcționam ca o echipa. Important…