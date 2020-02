Aeroportul International Mihail Kogalniceanu face triaj epidemiologic si verifica temperatura pasagerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Reporterul Libertatea, Andreea Archip, se afla incepand de astazi in Italia, la Milano, unul dintre orașele unde au fost inregistrare cazuri de coronavirus, de unde va relata evoluția situației din Pensinula.”In avion am fost anunțați ca vom și supuși unui control” a relatat Andreea, care a aterizat…

- Ministrul afacerilor Externe anunta constituirea unui grup operativ la Ambasada Romaniei la Roma, dupa aparitia mai multor cazuri de coronavirus in Lombardia si Veneto, unde sunt multi cetateni romani. In zona, autoritatile au decis inchiderea localurilor publice, anularea activitatilor sportive…

- In 35 de statii de metrou din Beijing au fost instalate 179 de monitoare termice pentru a verifica temperatura tuturor pasagerilor la intrare, o actiune destinata pentru prevenirea si controlul noului focar de...

- Vremea de incalzeste. Maine, temperaturi cu 10 grade mai mari. Luni va fi o zi inchisa, dar de marti se incalzeste, astfel ca vom avea temperaturi cu pana la 10 grade mai ridicate fata de azi, anunta meteorologii. Azi, cerul va fi variabil la munte si noros in restul teritoriului. Vantul sufla slab…

- Constantenii au iesit la plimbare, in a doua zi din an, in ciuda gradelor scazute.Soarele timid i a scos din casa pe constanteni. Fie ca au ales sa se plimbe prin statiunile din judet sau pe faleza Cazinoului din Constanta, oamenii au fost dornici de miscare dupa mesele copioase de dupa Sarbatori.La…