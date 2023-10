Aeroportul Internațional Maramureș: lucrări de construcție a noului terminal de pasageri. Drumul de acces spre aeroport a suferit modificări! In aceasta perioada se desfașoara lucrari de construcție a noului terminal de pasageri, care pot afecta circulația in zona. „Avand in vedere stadiul lucrarilor pentru noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Maramureș, drumul de acces spre aeroport a suferit modificari.Pentru a va asigura o deplasare confortabila și sigura, va rugam sa respectați semnalizarea, care va va orienta spre intrarea adecvata. Capacitatea parcarii aeroportului a fost redusa la o treime. Va rugam sa țineți cont de acest aspect și sa va planificați din timp sosirea la aeroport. Pentru urmatoarele doua saptamani,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

