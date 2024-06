Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Henri Coanda a primit o amenda de 10.000 de lei din cauza temperaturii din zonele plecari și sosiri, precum și din saloanele din zona internaționala Schengen și non-Schengen.

- Microsoft se confrunta cu o amenda antitrust mare, dupa ce Comisia Europeana a acuzat-o ca a legat in mod ilegal aplicația sa de chat și video Teams cu produsul sau Office, noteaza Reuters. La doua decenii de la ultima amenda UE aplicata Microsoft, cea mai recenta acțiune a organismului european de…

- Amenda maxima de 200 de milioane de euro și penalizare de 1 milion de euro pe zi de intarziere pentru Ungaria din cauza masurilor privind migrația și azilul. Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene.

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis ca Ungaria trebuie sa plateasca o amenda de 200 de milioane de euro pentru ca nu și-a modificat politica de gestionare a migranților și a solicitanților de azil la frontiera, relateaza Libertatea , cu referire la Reuters.

- Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…

- Duminica, zi de foc pentru pompierii argeșeni, solicitați sa intervina la nu mai puțin de 4 incendii, in urma carora au ars vegetație uscata, dar și o cultura de grau. Acestea s-au produs, dupa cum urmeaza: – comuna Negrași, au ars vegetație uscata și maraciniș pe o suprafața de aproximativ 5.000 mp…

- Coachella se confrunta cu o amenda de aproximativ 28.000 de dolari din cauza setului lui Lana Del Rey care a depașit timpul rezervat in slot. Amenda a fost trimisa organizatorilor festivalului dupa ce artista și-a incheiat concertul cu 13 minute peste timpul alocat. Aceasta nu este prima data cand cei…

- Romania a intrat de la 31 martie in spațiul aerian Schengen, ceea ce presupune inclusiv eliminarea controalelor pe aeroporturi pentru cetațenii romani, atunci cand aterizeaza in țari din spațiul Schengen. Romanii continua insa sa fie controlați, iar un tanar in varsta de 25 de ani a reușit sa scape…