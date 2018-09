Aeroportul Internațional din Damasc, lovit de rachete israeliene Aeroportul Internațional din Damasc a fost lovit de rachete lansate din Israel, a transmis agentia oficiala de presa Sana, citata de Agerpres. Atacul izraelian a declansat raspunsul apararii antiaeriene siriene. „Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului international din Damasc si a doborat cateva rachete ostile”, a declarat o sursa militara citata de Sana, fara sa precizeze daca s-au inregistrat victime. Armata israeliana a refuzat sa comenteze informațiile. Israelul a vizat in mod frecvent facilitați militare siriene și poziții strategice de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

