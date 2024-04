Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile ruse de securitate (FSB) anunta luni ca persoanele arestate duminica in Daghestan, in Caucazul rus, pe care le acuza de pregatirea unui atentat, au legaturi cu autorii atentatului de la sala de concert Crocus City Hall de la periferia Moscovei, relateaza AFP, scrie news.ro .

- Serviciile de securitate ruse au afirmat vineri ca au arestat trei „cetateni ai unei tari din Asia Centrala” care planuiau un atac cu bomba in sud-vestul Rusiei, la o saptamana dupa atacul asupra unei sali de concerte de la periferia Moscovei, atac soldat cu cel putin 144 de morti, relateaza AFP, citata…

- Rusia se pregatește pentru un conflict pe scara larga cu Occidentul, in condițiile in care prezența lui Vladimir Putin in fruntea țarii este "legitimata" printr-un vot masiv in care nu a avut, practic, contracandidat.

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința generala de cer acoperit. Conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat, nu se așteapta precipitații, iar acest aspect domina prognoza meteo pentru ziua de astazi.

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința scazuta de precipitații. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al prognozei este probabilitatea redusa de ploaie.

- ”Sechestrarea” sau, poate mai corect spus, stocarea carbonului in sol este, in Romania, unul dintre cele mai noi trenduri in agricultura. La nivel global ar avea potențialul ca, in urmatorii ani, sa reduca emisiile de CO2 cu 5,3 Gt (gigatone) pe an – adica mai mult decat emisiile de dioxid de carbon…

- La clinicile private din Moldova prima consultație la stomatolog poate fi gratuita, iar in cazurile cind aceasta este contra cost, prețul pornește de la 400 de lei. Acesta variaza in funcție de investigațiile suplimentare necesare, dar și de clinica. Una dintre cele mai populare proceduri, recomandata…

- CFR Calatori aduce la cunoștința calatorilor, marți, modificari semnificative in circulația trenurilor, din cauze obiective. Pasagerii afectați pot obține restituirea contravalorii biletelor, conform regulamentului in vigoare.