- Aeroportul Cluj anunța lansarea a doua noi destinații de vacanța spre Italia și Grecia. Clujenii vor putea zbura spre Catania, în Sicilia sau Chania, în Creta. Noua destinație Catania - Sicilia va fi operata în premiera de pe Aeroportul Cluj, reprezentând…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj anunța vineri, 7 mai 2021 lansarea a doua noi destinatii de vacanta spre Italia și Grecia, respectiv Catania – Sicilia și Creta – Chania, operate de catre compania Wizz Air.

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a organizat vineri, 2 aprilie, o conferința de presa în aer liber, cu ocazia pozitionarii primei aeronave a companiei aeriene HiSky, pe baza sa operationala de la Cluj-Napoca.…

- Din cauza crizei COVID, grecii și spaniolii nu au voie sa calatoreasca in propria țara, intre regiuni, prin urmare, sosirea excursioniștilor germani in Creta sau Mallorca a starnit unele critici din partea localnicilor. Critici pentru cei care au parasit țara au existat și in Germania, unde cetațenii…

Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj și compania aeriana Blue Air anunța lansarea unei noi rute, Cluj-Napoca – Londra Heathrow.

- O noua eruptie a vulcanului Etna de pe insula Sicilia, care a inceput marti noapte cu o scurgere importanta de lava, a determinat miercuri inchiderea partiala a aeroportului din Catania si o ploaie de cenusa care a cazut peste localitatile invecinate, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Cea…

De la mijlocul lunii iunie, compania aeriana WIZZ AIR va opera de pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca pe doua noi rute in Grecia, respectiv Zakyntos și Mykonos.

- A fost anunțata introducerea a 15 noi destinații populare din Europa, de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, în care clujenii vor putea calatori începând cu aceasta vara. Vor fi operate de catre compania Blue Air zboruri directe catre destinații…