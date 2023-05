Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Aeroportul Cluj, prima data cand Aeroportul International Avram Iancu Cluj a reusit depasirea pragului de 1.000.000 de pasageri inregistrati intr-un an calendaristic a fost in luna decembrie a anului 2010, iar de atunci, cu exceptia anilor 2012 si 2020, in fiecare an a existat aceasta depasire. ”Pasagerul cu numarul 1.000.000 inregistrat in anul 2023, a fost transportat in acest an de catre operatorul aerian Lufthansa pe zborul LH 7437 de la Munchen la Cluj-Napoca. Norocosul pasager a fost selectat si premiat in cadrul unui moment festiv…