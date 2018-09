Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura afirma, referindu-se la Aeroportul “Henri Coanda”, ca la terminalul plecari sunt cozi interminabile si “un sentiment de autogara ticsita si depasita de situatie”, concluzia fiind ca aeroportul pierde astfel oportunitati si bani, relateaza News.ro. “Asa arata acum 30 de minute…

- O angajata a Ambasadei Romaniei din Spania a agresat un protestatar al Mișcarii Rezist. Ambasadoarea Romaniei inh Spania a luat atitudine și a a transmis un mesaj legat de incidentul respectiv. Intr-o inregistrare video postata pe Facebook, un protestatar al Mișcarii Rezist susține ca a fost bruscat…

- Un barbat din Carolina de Nord a obținut daune in valoare de noua milioane de dolari de la amantul soției, dupa ce l-a dat in judecata pentru ca i-a distrus familia. In acest demers, Keith King, s-a folosit de o lege ce se refera la „instrainarea afecțiunii”. Printre probele depuse la dosar, barbatul…

- Un adevarat meci de ping-pong se joaca pe mulți bani publici intre Primaria Capitalei și firma contractata pentru a ne scapa de țanțari. Coral Impex, cu sediu central in Ploiești, dar cu sucursale in toata țara, a primit la licitație suma de 27.091.646,33 de lei (circa 6 milioane de euro) pentru a scapa…

- Numarul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala a crescut in primul semestru al anului cu 7,08% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Astfel, în total au fost 6,34 milioane pasageri…

- Primaria Capitalei va rectifica bugetul pe anul acesta si va aloca aproximativ 18 milioane de lei pentru construirea, amenajarea sau reparatiile a 166 de biserici din Capitala. In urma acestei rectificari bugetare, in total, in anul 2018, vor fi alocate, pentru lacasurile de cult peste 63 de milioane…

- Condamnarea de joi 21 iunie a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare le-a dat idei proprietarilor de restaurante din Capitala. Așa se face ca un bistro din centrul Bucureștiului a anunțat reducere de 42% pentru toate dulciurile din meniu. “De ce 42%? Pentru ca 3 ani și șase luni inseamna…

- Parte din vina pentru conditiile infernale in care se circula prin comunele din nordul Bucurestiului ar avea-o si Compania de Autostrazi care refuza sa ia masurile necesare pentru fluidizarea traficului, se arata intr-o postare a Asociatiei Pro Infrastructura. In replica, institutia sustine ca masurile…