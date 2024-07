Aeroportul Henri Coandă Otopeni este cel mai jalnic și prost cotat aeroport din Europa, dar printre cele mai scumpe Aeroportul Internațional Henri Coanda București, cunoscut și sub numele de Otopeni, continua sa se claseze printre cele mai proaste aeroporturi din Europa. Atat clasamentele globale, cat și cele specifice Europei il plaseaza pe ultimele locuri, evidențiind o serie de deficiențe majore care afecteaza experiența pasagerilor. Un aeroport blocat in timp Infrastructura aeroportului este invechita, datand […] The post Aeroportul Henri Coanda Otopeni este cel mai jalnic și prost cotat aeroport din Europa, dar printre cele mai scumpe appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

