Aeroportul Henri Coandă anunţă aglomerări pe fluxurile de pasageri Traficul de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda a inregistrat, in ultimele zile, o crestere de peste 40-50% fata de cel planificat, din cauza crizei din Ucraina, aparand, in anumite momente ale zilei, aglomerari pe fluxurile de sosiri si plecari, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). In aceste conditii, reprezentantii CNAB arata ca, pentru asigurarea conditiilor pentru ca toti pasagerii care urmeaza sa calatoreasca sa se imbarce la timp si in siguranta, acestia trebuie sa se prezinte din timp la aeroport, respectiv cu 2,5 – 3 ore inainte de ora decolarii. „S-au luat masuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

