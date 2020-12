Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul londonez Heathrow a anuntat vineri ca terminalul sau numarul patru va ramane inchis pana la sfarsitul lui 2021, avand in vedere ca traficul aerian este afectat de criza covid-19, relateaza AFP.

- Heathrow, situat la vest de capitala britanica si care era unul dintre principalele noduri mondiale inainte de pandemie, anunta ca a luat aceasta decizie din cauza prabusirii numarului pasagerilor si in lipsa unei relansari a transportului aerian. Numarul pasagerilor a scazut cu 88%, la 747.000 in noiembrie,…

- Londra indeamna companiile ”sa se pregateasca de schimbari majore”, cu o luna inainte de retragerea Marii Britanii de pe piata unica si din Uniunea Vamala UE Guvernul britanic - care mai are la dispozitie doar o luna pentru a ajunge la un acord post-Brexit cu europenii - a indemnat marti…

- Marea majoritate a celor 56 milioane de locuitori ai Angliei, inclusiv cei din Londra, vor continua sa traiasca sub restrictii severe dupa sfarsitul lockdown-ului national la inceputul lunii decembrie, a anuntat joi guvernul britanic, dand detalii despre strategia sa locala contra epidemiei de COVID-19,…

- Majoritatea locuitorilor Angliei vor reintra sub restricții severe chiar și dupa incheierea carantinei generalizate instituite pana la 2 decembrie pentru a limita transmiterea accentuata a coronavirusului. Guvernul de la Londra a anunțat ca strategia dupa ieșirea din lockdown va fi de a impune restricții…

- Un agent din dispozitivul de securitate al ministrului britanic de Externe, Dominic Raab, a fost suspendat din funcție dupa ce și-a uitat arma in avion, scrie Sky News. Ministrul de Externe britanic a facut o vizita oficiala in SUA și a revenit in Marea Britanie vineri. Agentul din dispozitivul de securitate…

- Un agent din dispozitivul de securitate al ministrului britanic de Externe, Dominic Raab, a fost suspendat din functie dupa ce si-a uitat arma într-un avion, la revenirea dintr-o vizita oficiala în Statele Unite, informeaza Mediafax citând postul Sky News.Dominic Raab a efectuat…

- ”Acesta nu este lucrul pe care-l vrea aceasta tara”, a declarat premierul conservator referindu-se la un ”no deal” potential devastator pentru economie. ”Si asta nu este ceea prietenii si partenerii nostri din UE vor de la noi. De aceea, am sperante bune ca nu acesta va fi rezultatul” negocierilor,…