Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare a pistei, prima cursa internaționala de pasageri a decolat de pe Aeroportul din Tirgu Mureș. Aceasta a avut la bord 189 de pasageri fiind operata de compania turca Corendon Airlines și avand ca destinație Antalya.

- TAROM a anunțat intarzieri la toate cursele din cauza defectarii sistemului de control la nivel mondial. Totuși, reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti au anunțat ca sistemul SITA a fost si este functional pe Aeroportul Henri Coanda, iar activitate aeroportului nu a fost afectata,…

- Perioada concediilor se apropie, asa ca nu uita sa iti faci rezervari din timp pentru cursele charter care te vor duce spre destinatii de vis in Grecia si Turcia. De la Aeroportul Iasi, ai ocazia sa calatoresti pe urmatoarele rute sezoniere: - IASI - ANTALYA / Tarom - IASI - RODOS (Chania-Creta) / Tarom…

- Noua migranti care incercau sa ajunga in Europa la bordul unei ambarcatiuni si-au pierdut viata duminica atunci cand vasul lor s-a scufundat pe coasta mediteraneana a Turciei, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de AFP. Agerpres noteaza ca ambarcatiunea cu 15 persoane la bord s-a…

- Parlamentul Turciei va vota saptamana viitoare asupra prelungirii starii de urgenta cu inca trei luni, relateaza vineri dpa. Postul de televiziune NTV si ziarul pro-guvernamental Sabah au anuntat vineri ca membrii Consiliului National de Securitate si cabinetul de ministri urmeaza sa se reuneasca…

- SUMARUL DIMINEȚII, 2 aprilie Libertatea.ro va prezinta sumarul dimineții de 2 aprilie 2018. Va oferim o selecție a celor mai importante evenimente care au avut loc, in Romania, dar și in intreaga lume. Laboratorul spațial al Chinei s-a pabușit . Stația spațiala chineza Tiangong-1 a reintrat in atmosfera…

- Drumul turiștilor banațeni spre destinațiile favorite de vacanța este și in acest an mai ușor cu ajutorul curselor aeriene care pleaca de la Timișoara. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile spre care vor organiza curse charter, cu zbor direct din Timișoara. Astfel, vor…

- Incep și pregatirile de vacanța. Agențiile de turism au stabilit deja destinațiile spre care vor organiza curse charter, cu zbor direct din Timișoara. Vor fi reluate zborurile charter spre destinațiile cunoscute de vacanța din Turcia (Antalya, 6 curse pe saptamana) si insulele grecești (Heraklion –…