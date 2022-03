Aeroportul din Vinita a fost distrus de atacuri rusesti (VIDEO) Atacuri rusesti au distrus duminica, 6 martie, aeroportul din orasul Vinita, situat la aproximativ 200 de kilometri sud vest de Kiev, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. 39; 39;Tocmai am fost informat despre lovituri cu rachete impotriva Vinita 39; 39;, un oras cu o populatie de aproape 370.000 de locuitori, a declarat Zelenski intr o inregistrare video pe Telegram. 39; 39;Aeroportul a fost complet distrus 39; 39;, a adaugat el, citat de AFP. Another view of the strike UkraineRu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

