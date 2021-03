Aeroportul din Viena intentioneaza sa construiasca cea mai mare centrala fotovoltaica din Austria, pe 24 de hectare, pana in 2022, informeaza APA. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, in total, aproximativ 30 de milioane de kilowati ora de energie solara ar trebui sa fie generata anual impreuna cu instalatiile existente. Aceasta corespunde cu aproximativ o treime din consumul de energie al aeroportului, care doreste sa se apropie de obiectivul sau de "a deveni primul aeroport cu emisii zero de CO2 din Europa in cativa ani". Cu toate acestea, inainte de proiectarea panoului, vor trebui indeplinite…