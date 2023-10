Stiri pe aceeasi tema

- Toate zborurile din și spre aeroportul din Craiova vor fi mutate, in perioada 16-25 octombrie, pe Aeroportul „Henri Coanda” București – Otopeni. Motivul acestei redirecționari a zborurilor o constituie lucrarile de construcție și modernizare care vor fi efectuate la pista aeroportului din Craiova. „In…

- Irina Begu (Romania, 66 WTA) nu a mai jucat niciun meci de la US Open, pe 29 august, iar perioada de inactivitate a sportivei din București se prelungește. Irina Begu și-a anunțat fanii ca nu va participa la niciun turneu in China, țara care gazduiește o serie de competiții de top in aceasta perioada.…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca va inchide baza de la Suceava, incepand cu 28 octombrie, dar va continua sa opereze zboruri de pe aeroportul din localitate, spre Londra Luton, Roma, Milano Malpensa, Dortmund si Memmingen, in timp ce alte cinci curse vor fi transferate pe aeroportul din Iasi.

- In perioada 1 iunie – 15 august, circa 40% din zborurile care au aterizat sau decolat de pe aeroporturile locale au avut intarzieri, iar 2% din zborurile programate au fost anulate in aceeasi perioada, potrivit datelor Eurocontrol.Spatiul public a fost inundat de situatii si imagini din aeroporturi…

- Aeroportul din Bucuresti, cel mai mare terminal dupa numarul de pasageri, a avut cele mai multe zboruri intarziate, anunța Ziarul Financiar. Aeroportul din Iasi este pe primul loc la anulari de zboruri, cu o rata a anularilor de 2,9%.

