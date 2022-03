Aeroportul din oraşul Vinniţa, bombardat de ruși Aeroportul din orasul Vinnita, din centrul Ucrainei, a fost bombardat, duminica, de avioane militare rusesti, susține primarul localitatii Kordelivka, aflata la mica distanta de aeroport. Asupra aeroportului, care se afla in imediata apropiere a unei unitati militare, au fost lansate opt bombe.“Undeva pe la 13,30, a fost lovit aeroportul. Au cazut opt bombe. Nu se stie pana acum daca sunt victime”, a declarat pentru AGERPRES primarul localitatii Kordelivka.Vinnita se afla la aproximativ 260 de kilometri de Kiev si la aproximativ 280 kilometri de granita cu Belarus. The post Aeroportul din orasul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

