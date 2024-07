Principalul aeroport internațional din orașul Milano din nordul Italiei va fi redenumit dupa fostul premier italian și magnat Silvio Berlusconi. Ministrul transporturilor Matteo Salvini a facut acest anunț in cadrul unei conferințe in sudul Italiei, potrivit Deutsche Welle. „Avand in vedere ca decizia finala aparține ministrului transporturilor, chiar cred ca se va merge mai departe”, […] The post Aeroportul din Milano va purta numele fostului premier Silvio Berlusconi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .