Aeroportul din Kabul se va redeschide pentru primirea ajutoare umanitare / Zborurile civile vor fi reluate curând Ambasadorului emiratului Qatar în Afganistan a anuntat ca o echipa tehnica a reusit sa redeschida aeroportul din Kabul pentru primirea de ajutoare si ca acesta va fi pregatit pentru zboruri civile în scurt timp, a transmis Al- Jazeera sâmbata, potrivit Reuters.



Pista aeroportului din Kabul a fost reparata în cooperare cu autoritatile din Afganistan, a spus ambasadorul, conform Al-Jazeera. Televiziunea de stiri din Qatar a mai relatat ca au fost operate doua zboruri interne din Kabul spre orasele Mazar-i-Sharif si Kandahar.



Vineri, Qatarul, aflat în

Sursa articol: hotnews.ro

