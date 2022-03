Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de protectie perimetrala al Aeroportului Iasi va trece iarasi prin plenul Consiliului Judetean, la un an dupa ce alesii au aprobat valoarea totala si cea eligibila. Miercuri, prima dintre ele va fi restabilita la putin peste 10 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 7,17 milioane reprezinta…

- “Am mai facut un pas inainte pentru inceperea lucrarilor la noul terminal T4! Multumim EximBank, pentru aprobarea, astazi, in Consiliul de Administratie, a creditului necesar Aeroportului Iasi pentru asigurarea cofinantarii si acoperirii cheltuielilor neeligibile, in valoare de aproximativ 80 milioane…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism anunta pe SICAP licitatie restransa in vederea achizitionarii unui sistem de monitorizare si management in mediul ambiental pentru detectarea, localizarea, colectarea si identificarea echipamentelor de comunicatii, potrivit…

- ”Am semnat astazi contractul de asistenta cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanta in vederea imbunatatirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Asa cum am promis, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este implicat in aplicarea PNRR si continua,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor se ridica la 4,725 milioane de lei (955.311 euro), dupa aproximativ 30 de minute de la debutul sedintei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Biserica Evanghelica inghite sume importante cu nemiluita de decenii! Ultimul proiect care are in prim-plan biserica lasata moștenire de sași și-a crescut valoarea in doar 5 ani de la 12,5 milioane de lei, la 19,5 milioane de lei. Cand vor mai putea vizita turiștii Biserica Evanghelica… nu se știe,…

- Adalia Rose Williams, o femeie devenita vedeta pe platformele social media dupa ce și-a documentat viața cu progeria, o condiție genetica extrem de rara, a murit la vârsta de 15 ani, anunța Insider.Ea s-a stins din viața miercuri seara, potrivit unei postari distribuite pe paginile sale…

- Un raporft al Eurostat publicat vineri, 31 decembrie, arata ca Uniunea Europeana a exportat in 2020 o cantitate de 494 de milioane de litri de vin spumant in afara blocului comunitar, o scadere de aproape 7% comparativ cu cele 528 de milioane de litri exportate in 2019.Aceasta a fost prima…