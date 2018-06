Aeroportul din Hamburg şi-a reluat activitatea după pana de curent Un purtator de cuvant al aeroportului a precizat ca, la scurt timp dupa ora 6:30 am (04:30 GMT), un avion al companiei aeriene Pegasus care venea din Antalya a aterizat pe pista aeroportului din Hamburg. Cu toate acestea, conducerea aeroportului i-a avertizat pe pasageri ca, in continuare, este posibil sa apara unele intarzieri si i-a sfatuit sa ia legatura cu companiile aeriene, in conditiile in care 10 sosiri si 23 de plecari din cele 214 programate pentru ziua de luni au fost anulate. Duminica seara, plecarile si sosirile pe aeroportul din Hamburg au fost anulate incepand cu ora 10:00… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Hamburg a fost redeschis luni dupa ce o pana de curent a provocat anularea a zeci de zboruri cu o zi inainte in hub-ul german, informeaza dpa, preia Agerpres.La scurt timp dupa ora 06:30 dimineata (04:30 GMT), un avion al companiei aeriene Pegasus ce decolase de la Antalya a…

- Unul din cinci pasageri europeni afectati de zboruri anulate sau intarziate se considera tratat necorespunzator de catre companiile aeriene, fiind fie abandonat pe aeroport, fie nu primeste informatii si hrana, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat miercuri

- Razie in Germania: traficanți de persoane au plasat ilegal muncitori moldoveni. In urma unei razii de amploare efectuata de poliția germana in Hamburg, Bremen, Saxonia Anhaltina și Saxonia Inferioara, au fost arestați preventiv principalii suspecți, care se pare ca adusesera sute de cetațeni moldoveni…

- Regia Autonoma Aeroportul International Maramures anunta pe site-ul oficial ca organizeaza la data de 14 mai, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de asistent medical. Concursul va avea loc la sediul Aeroportului, astfel: 14 mai, ora 10,00 proba scrisa si 16 mai, ora 10,00…

- UPDATE Conform presei germane, este vorba despre un nigerian de 33 de ani.O femeie si copilul ei au murit, dupa ce au fost injunghiati de catre fostul sot al acesteia intr-o statie de metrou, in centrul orasului german Hamburg, a anuntat politia, relateaza The Associated Press. Atacul…

- Opt curse operate de doua companii low cost pe relatiile Treviso, Pisa si Stockholm, respectiv Istanbul, au fost anulate vineri din cauza conditiilor meteo, iar operatorul national aerian a anulat patru zboruri, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Astfel, Wizz…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de social-democratul Florin Iordache, și-a reluat activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara…

- Gruparile criminale alctuite de ceceni ocupa tot mai multe segmente de activitate infractionala din Germania. De multe ori cecenii nu mai acționeaza ca „mercenari“ pentru grupurie criminale ”traditionale” ci ocupa domenii precum traficul de droguri, jafuri si comerțul de produse contrafacute. „Infractorii…