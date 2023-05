Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei știri postate marți, 11 aprilie, la ora 11. 24 pe site-ul “Realitatea.net”, ringul de box s-a mutat pe gheața, la un meci de hochei dintre naționalele feminine ale Romaniei și Bulgariei. BUtaia a avut loc in timpul meciului de Cupa Mondiala, disputat la Brașov. Scorul era de 10 la 2 pentru…

- Conteaza foarte mult sa știm care sunt zilele in care biletele sunt mai scumpe și care sunt zilele in care biletele sunt accesibile. Astfel, in funcție de data și ora, putem cumpara bilete de avion și la jumatate de preț. Vola.ro a pus la cale un studiu raportat exclusiv la piața din Romania, in care…

- Scumpirile din Romania continua. In ultima perioada romanii se confrunta cu prețuri mai mari, in unele cazuri și de 100%, la alimente, servicii, gaze naturale, servicii…etc. Acum, vestea momentului de la Ryanair arata cu cat vor crește din nou biletele de avion in Romania. Vești proaste de la Ryanair.…

- Un avion al companiei americane Southwest a efectuat duminica o aterizare de urgenta, fara a se inregistra raniti, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana, in urma unui incident la unul dintre motoarele acestuia, a anuntat corporatia aviatiei cubaneze (Cacsa), noteaza AFP, citat…

- Din momentul aplicarii in Romania a maretului proiect de liberalizare a economiei, in municipiul Piatra Neamt nu a existat primar care sa nu-si propuna un proiect de compensare a dezindustrializarii provocate postrevoluționar. Singurul proiect, rostogolit de la un primar la altul, a fost cel care viza…

- Victor Rebengiuc, 90 de ani, este unul dintre cei mai mari actori din țara. El a declarat ca cel mai mare regret al sau este ca s-a nascut in Romania și ca nu a plecat in strainatate. Acesta considera ca ar fi avut un viitor mai bun in alta parte. „Singurul meu regret e ca […] Source

- Vesti bune vin din Romania. Intre localitatile Albita si Leuseni va fi construit un pod rutier nou. Acesta va corespunde celor mai inalte standarde tehnice si de calitate. O decizie in acest sens a fost aprobata in cadrul unei sedinte a Guvernului Romaniei.