"Cel putin o persoana neautorizata a patruns in zona de securitate”, a declarat purtatoarea de cuvant a politiei.



Compania aeriana germana Lufthansa a comunicat pe Twitter ca imbarcarea a fost oprita la nivelurile A si Z de la Terminalul 1 al aeroportulului din Frankfurt. Lufthansa a comunicat ca nu poate preciza momentan cate zboruri ar putea fi amanate sau anulate, potrivit news.ro.



In 28 iulie, aproximativ 300 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Munchen, fiind afectati peste 30.000 de pasageri, in urma unui incident similar, o persoana trecand peste zona de securitate…