Aeroportul din Cluj-Napoca primeste 44 mil. lei pentru dezvoltare

Cum a ajuns KFC traditia numarul 1 in Japonia de Craciun

De cand era doar un copil, Naomi, o tanara japoneza de 30 de ani din Hokkaido, abia asteapta obisnuita traditie de Craciun de a cumpara “o galeata KFC de Craciun&". Ca ea, milioane de alti japonezi fac coada in fata restaurantelor KFC in ajunul si in timpul sarbatorii. Cum au ajuns… [citeste mai departe]