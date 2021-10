Aeroportul din Cluj, desemnat cel mai bun aeroport sub cinci milioane de pasageri din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile abilitate au ales prin vot cele mai bune aeroporturi, inclusiv cele mai sustenabile, digitalizate și care ofera cele mai bune servicii pasagerilor. Airports Council International (ACI) Europe a anunțat câștigatorii premiilor Best Airport Awards…

- Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj a fost desemnat in premiera, cel mai bun aeroport din Europa la categoria sub 5 milioane de pasageri anual, in cadrul celei de-a 17 a editii a Galei anuale ACI Europe Awards, desfasurata la Geneva.Evenimentul a avut loc cu ocazia celui de-al 31 -lea Congres…

- Pasagerii Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj au posibilitatea de a calatori spre aproximativ 50 de destinatii oferite de catre operatorii aerieni Wizz Air, Blue Air,Turkish Airlines, Lufthansa, Lot Polish Airlines, Ryanair, Hisky, Tarom și…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la trenul de aterizare al unui avion care a sosit pe Aeroportul International ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca. ”Un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului international din Cluj-Napoca. Incendiul a fost lichidat de catre SPSU. Au…

- Lucian Bode a anuntat ca proiectul Centrului Chinologic de la Sibiu de depistare a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 va fi extins in tara, in primul rand pe Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. „Vor fi aceiasi caini si la Cluj, si la Sibiu, vom alege cateva zile pe saptamana, cateva…

