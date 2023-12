Aeroportul Internațional Chișinau va avea abrevierea RMO (Republica Moldova), din 18 ianuarie 2024, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, citat de publicația Deschide.md. Precedenta abreviere KIV – o prescurtare de la denumirea ruseasca Kishinev, nu va mai aparea pe tabelele de zboruri. „Decis, din 18 ianuarie 2024 Aeroportul Internațional Chișinau va avea […] The post Aeroportul din Chișinau renunța la abrevierea ruseasca KIV. Care va fi noul indicativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .