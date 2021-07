Aeroportul din Catania, închis după o nouă erupție a vulcanului Etna Aeroportul din Catania a fost inchis, miercuri, dupa eruptia vulcanului Etna, care a acoperit pista cu cenusa, au informat reprezentantii aeroportului, potrivit DPA. Niciun avion nu a putut decola sau ateriza miercuri dimineața. Cu o inaltime de 3.300 de metri, Etna a expulzat lava si cenusa in ultimele zile, in principal din craterul sau sud-estic, […] The post Aeroportul din Catania, inchis dupa o noua erupție a vulcanului Etna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

