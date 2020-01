Aeroportul din Bagdad, bombardat de americani. Un general iranian şi un înalt oficial irakian au murit. Reacţia lui Trump Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian in urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Cel putin opt persoane au fost ucise in noaptea de joi spre vineri in timpul bombardamentului asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, la trei zile dupa atacarea ambasadei americane de catre demonstranti pro-iranieni, au anuntat oficiali ai serviciilor de securitate, transmite AFP. Aceste persoane au fost ucise atunci cand mai multe proiectile au cazut asupra unui convoi al Hashd al-Shaabi, coalitie de organizatii paramilitare preponderent pro-iraniene, care in prezent sunt integrate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

