Aeroportul Craiova introduce două noi destinaţii pe lista zborurilor Aeroportul International Craiova introduce pe lista zborurilor doua noi destinatii, care vor deveni operabile prin compania Wizzair din luna decembrie. Este vorba de orasele Torino, din Italia, si Billund, din Danemarca, a anuntat joi pe pagina sa de pe o retea de socializare Sorin Manda, directorul aeroportului. „Doua noi curse aeriene de la Craiova au fost anunțate astazi de compania care opereaza zborurile de pe Aeroportul Internațional Craiova, #Wizzair. Vestea buna este ca reușim sa adaugam o noua țara pe lista celor șase state europene catre care se zboara deja de pe aeroportul nostru: Danemarca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

