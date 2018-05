Stiri pe aceeasi tema

- Facebook anunța masurile luate pentru asigurarea confidențialitații datelor utilizatorilor sai, ca parte a Regulamentului UE privind protecția generala a datelor (GDPR), inclusiv actualizari ale termenilor și politicilor sale privind datele. Iata ce intrebari primesc utilizatorii si ce trebuie ei sa…

- Facebook a inceput sa ceara utilizatorilor din Europa și Canada sa le permita recunoașterea faciala pentru a-i identifica in poze și clipuri video. Facebook a inceput inițial recunoașterea faciala in randul utilizatorilor din afara Canadei in 2011, dar a incetat sa o mai faca anul urmator pentru cetatentii…

- Cativa producatori de masini abia au inceput sa adopte tehnologii precum senzori de amprenta capacitivi, insa Subaru deja integreaza un sistem de recunoastere faciala in noile Forester, care ofera cateva functii de securitate, cat si optiuni de confort. Aceasta tehnologie este numita DriverFocus si…

- Aeroportul Changi din Singapore a fost desemnat si anul acesta cel mai bun aeroport din lume, conform clasamentului 2018 World Airport Awards, realizat de compania britanica Skytrax, auditor al industriei aviatice...

- Facebook a inceput sa isi anunte utilizatorii ca extinde recunoasterea faciala la mai multe functii. Astfel, te poti regasi in fotografii si clipuri postate de utilizatorii retelei sociale, chiar daca nu esti etichetat in ele. Atentie! Aceasta schimbare e realizata automat, iar tu…

- Un numar de 11 state au resuscitat joi, in Chile, Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), considerat terminat in urma cu un an odata cu retragerea Statelor Unite, relateaza AFP, care apreciaza evenimentul ca un semnal puternic in fata tentatiilor protectioniste. Ministrii de externe sau ai comertului…

- Poate fi un machiaj discret, care te poate ajuta sa obții un look fresh și natural, fara efort. Sau poate fi un smartphone extraordinar, întrucât, în prezent, exista numeroase funcții care se concentreaza pe selfie-uri perfecte, iar Huawei Mate 10 lite este unul din smartphone-urile…

- Banca Transilvania (BT), a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, a semnat un parteneriat cu o companie de software din Israel pentru a integra tehnologia inteligentei artificiale in cadrul serviciilor pe care le furnizeaza catre clientii sai. Colaborarea dintre banca romaneasca…