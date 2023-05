Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul functiona luni, incepand de la ora locala 9.00 (10.00, ora Romaniei), a anuntat gestionarul instalatiei intr-un comunicat, avertizand cu privire la eventuale intarzieri. ”Din cauza activitatii eruptive a Etnei si a unei cantitati abundente de cenusa vulcanica ce a cazut pe aeroport, operatiunile…

- Aeroportul din Catania, redeschis dupa ce vulcanul Etna nu a mai expulzat cenusa.Aeroportul Catania din Sicilia, inchis duminica dupa ce vulcanul Etna a expulzat fum si cenusa in timpul unei noi eruptii, a fost redeschis luni, transmite agentia AFP. CITESTE SI Ryanir se asteapta la un sezon de…

- Vulcanul Etna a erupt duminica, starnind o ploaie de cenușa care a acoperit mai multe localitați din sud-vestul Italiei, determinand oprirea zborurilor in zona. Dupa mai multe cutremure tot mai intense, vulcanul Etna din Sicilia a intrat intr-o noua faza de erupție duminica dimineața. Activitatea vulcanica…

- Zborurile catre și dinspre Catania, o destinație turistica populara din insula italiana Sicilia, vor fi suspendate pana cand vor fi asigurate condiții normale de siguranța, a anunțat reprezentanții aeroportului pe Twitter, potrivit Reuters.Vulcanul cu o inalțime de 3.330 de metri erupe de mai multe…

- Etna, cel mai inalt si cel mai activ vulcan din Europa, a erupt, zguduind sud-vestul Italiei. Cenusa de lava acopera Catania si Adrano. In dimineata zilei de duminica, la ora 10, Etna s-a facut din nou simtita. S-au auzit zgomote puternice care au zguduit usile si ferestrele intre Adrano si Bronte.…

- Panica in Sicilia, dupa ce vulcanul Etna a erupt. Este cel mai mare vulcan activ din Europa și se afla in sud-vestul Italiei. Autoritațile italiene au activat Alerta Roșie a Protecției Civile. Vulcanul Etna a erupt In dimineața zilei de astazi, in jurul orei 10:00, vulcanul Etna din Italia a erupt.…

- Cocaina, care valoareaza 400 de milioane de euro, era ambalata in baloti și lastata sa pluteasca in deriva in largul marii, in apropiere de Sicilia, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Nu mai putin de 70 de baloti sigilati ermetic care contineau 1.600 de pachete de cocaina au fost reperati si…

- Gisella Cardia, pe numele sau adevarat Maria Giuseppe Scarpulla, in varsta de 53 de ani, originara din Sicilia, s-a folosit de o statuie a Sfintei Fecioare, care ar fi plans cu lacrimi de sange, pentru a strange sute de mii de euro de la naivi, potrivit Rotalianul. Dupa ce o ancheta facuta chiar de…