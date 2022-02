Aeroportul Braşov va fi operaţional din luna noiembrie 2022 Aeroportul din Brașov va putea fi deschis in data de 1 noiembrie a acestui an, insa activitati de ordin tehnic, juridic, organizatoric, ar putea duce la intarzieri cu impact asupra datei propuse. In primul an de activitate, autoritatile locale se asteapta ca de pe aeroportul din Brasov sa fie operate cinci destinatii. Pentru primul an […] The post Aeroportul Brasov va fi operational din luna noiembrie 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a emis, joi, Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru un numar de 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidentiat. Ceilalti 48 de medici ATI care au absolvit examenul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va solicita joi Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sa demareze un control in ceea ce priveste aplicarea legii privind compensarea facturilor si plafonarea preturilor. „Au trecut deja doua luni de zile de la aplicarea acestei…

- De profesie medic, Ștefan Spiridon, fondatorul clinicii Dom Vista Medical a reușit sa se afirme in cu totul și cu totul alt domeniu de activitate, deși clinica pe care a fondat-o cu mult timp inainte de a intra in politica și in administrație performeaza inclusiv in privința depistarii noului coronavirus…

- The European Commission adopted on Tuesday a proposal to grant the Republic of Moldova with new Macro-Financial Assistance (MFA) of up to E150mln to help the country cover part of its external financing needs in the coming two years. The EU Commission stated that from the total amount up to E30mln…

- Codul Rutier 2022 prevede ca romanii fara 10 clase absolvite pot obtine, in continuare, permisul de conducere. Codul Rutier 2022 nu a fost modificat in sensul interzicerii sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru romanii care nu au absolvit zece clase, asa cum a fost prezentat…

- Organizatorii turneelor WTA de la Melbourne, Summer Set 1 și Summer Set 2 au anunțat, luni, programul zilei de marți. Turneul va debuta la ora 02.00, iar pe afiș se afla și cinci tenismene din Romania. Cronologic, prima va intra pe teren Irina Begu, locul 62 WTA, care va evolua cu americanca Jessica…

- Primele meciuri din sezonul 2022 in circuitul WTA vor avea loc, in noaptea de sambata spre duminica, la turneul de la Adelaide, Australia, singura reprezentanta a Romaniei fiind Irina Fetecau, pe tabloul de calificare. Competiția WTA 500 de la Adelaide are pe afiș primele doua jucatoare ale lumii, Ashleigh…

- Three nuclear-fired power plants will be taken off the grid in Germany on Friday as part of the country’s plan to end atomic power, according to Politico. “The nuclear phaseout makes our country safer and helps to avoid radioactive waste,” said Federal Environment and Nuclear Safety Minister Steffi…