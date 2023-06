Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vestea, președintele Consiliului Județean Brașov, a primit aviz pozitiv pentru a deveni ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu sustine ca isi va depune mandatul de prim-ministru in cazul in care PNL va iesi de la guvernare pana in 2024. El a fost intrebat daca PSD ia in calcul ca PNL sa iasa de la guvernare inainte de anul 2024. „Nu cred. In toate aspectele, nu cred ca, in acest moment, presedintele…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, marti, lista ministrilor liberali propusi in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu, conform Agerpres.roPotrivit presedintelui PNL, ministrii liberali propusi in Guvern sunt: Catalin Predoiu vicepremier si ministrul Afacerilor Interne; Luminita Odobescu ministrul…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, le-a prezentat celor prezenți sambata la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav, parcursul construirii acestei infrastructuri. O victorie a comunitații locale, in contextul in care investiția nu reprezenta o prioritate la nivel național. „In…

- Adrian Vestea , presedintele CJ Brasov a vorbit despre prima aterizare pe Aeroportul Brasov , primul aeroport din estul Europei, dar si despre destinatiile de zbor care vor fi operate de pe acesta. Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a declarat ca saptamana viitoare, joi, va avea…

- Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a primit codul IATA, necesar pentru vanzarea biletelor. IATA (Asociația Internaționala a Transportatorilor Aerieni) a emis vineri documentul oficial de alocare a codului de locație de aeroport pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav . Codul IATA al aeroporturilor…

- Pe Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav au avut loc ieri, noi zboruri de verificare . In luna decembrie a anului trecut au fost facute zborurile de calibrare , iar Aeroportul Brasov a trecut acest test. In luna februarie a fost facuta verificarea procedurilor de zbor satelitare si conventionale…

Ministrul apararii american Lloyd Austin a ordonat joi o revizuire interna a procedurilor de securitate in cadrul institutiei sale dupa ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari scurgeri de documente confidentiale din ultimul deceniu, relateaza EFE, potrivit Agerpres.