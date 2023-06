Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul in care un avion Dan Air nu a fost lasat sa aterizeze in condiții neprielnice inainte ca un alt avion sa decoleze, operatorul aerian a anunțat ca suspenda zborurile de la Brașov

- CARANSEBES – Azi, 6 angajați ( 2 procurori și 4 grefieri) ai Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș au inițiat, incepand cu ora 10, o forma de protest prin sistarea programului cu publicul! Obiectul acțiunii este reprezentat de nemulțumirea acestora fața de modificarile aduse la legea pensiilor…

- Aceasta proprietate numita Llwynywermod a fost cumparata pentru 1,2 milioane de lire sterline de Ducatul de Cornwall in numele Printului de Wales de atunci, in 2007. Proprietatea include o magazie veche, cladiri agricole, precum si un teren de 192 de hectare.Daca regele Charles al III-lea a asigurat,…

- YouTube renunta la formatul Stories. Formatul Stories, imprumutat de la Snapchat de foarte multe platforme online, va disparea in curand complet de pe YouTube. CITESTE SI Nreal, producatorul chinez de ochelari AR, devine Xreal și intra in competiție cu giganții tehnologiei 07:55 39 Un OZN de…

- La trei ani dupa gestul ce a scandalizat lumea cinematografiei, actrița a anunțat ca a decis sa renunțe la cariera din cauza pradatorilor intimi. Marturisiri teribile despre ororile pe care le-a trait de cand avea doar 12 ani. O actrița renunța la cariera din cauza pradatorilor intimi Au trecut șapte…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat ca se va organiza Ziua Porților Deschise la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Potrivit lui Adrian Veștea, evenimentul va avea loc pe 10-11 iunie. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean la inaugurarea unei fabrici…

- Micile dar stresantele amprente pe care relaxarea le-a lasat asupra noastra sunt si cateva kilograme in plus. Chiar daca nu sunt foarte multe, micii colacei din jurul taliei te fac sa nu te mai simti foarte confortabil in pantalonii sau fustele pe care obisnuiai sa le porti lejer inaintea sarbatorilor.…

- Arabia Saudita nu se mai bazeaza in mod satisfacator pe SUA pentru a acționa ca un bastion impotriva Iranului. Intr-o lume din ce in ce mai multipolara, Arabia Saudita cauta in alta parte parteneri de securitate mai puțin supuși capriciilor ciclurilor electorale și mai puțin predispuși sa o harțuiasca…