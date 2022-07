Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, 17 ani, dublu medaliat cu aur la Mondialele de seniori , concureaza vineri, 8 iulie, in finala probei de 50 de metri liber de la Campionatul European de natație pentru juniori de la Otopeni (Ilfov). Cursa pentru titlul continental este programata de la ora 17.32 (in direct la TVR). Festivitatea…

- Ziua 2 a Campionatelor Europene de juniori, desfașurate in Complexul de Natație din Otopeni. Dublul campion mondial David Popovici (17 ani) va concura in doua probe: dimineața in serii la ștafeta combinata de 4x100 metri liber, seara in finala la 200 de metri liber. ...

- David Popovici a facut senzație la Campionatul Mondial de Inot, iar acum se intoarce in Romania, dar nu pentru o vacanța ci pentru a concura la Campionatul European de Tineret. Acesta se va desfașura la Otopeni, in perioada 5-10 iulie, iar prețul biletelor variaza intre 30 și 60 de lei. Fii…

- V. Stoica Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia funcționeaza cu un program intens și in afara sezonului de schi, iar telegondolele nu fac excepție. Astfel, in lunile iunie, septembrie și octombrie, Gondola Sinaia (de la Cota 1000 la Cota 1400) funcționeaza intre orele 9.00 și 17.00, iar Gondola…

- Pe 9 și 10 iunie, intre orele 8-15 se va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strada Mitropolit Andrei Șaguna și in Piața Bisericii, pentru lucrari de conexiune a noii rețele in caminele de vane. De asemenea, pe 9 iunie, intre orele 8-16, in Balinț, Targoviște și Bodo se va intrerupe apa pentru igienizarea…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din județul Timiș. Ca urmare, luni, 6 iunie, intre orele 7-16 se va intrerupe furnizarea apei in Jena, iar marți, 7 iunie, intre orele 7-17 se va opri apa in Gavojdia. De asemenea, pe 6 și 7 iunie, in intervalul…

- Sub genericul ″1 Iunie – Ziua copiilor de toate varstele″, echipa Teatrului Luceafarul din Iași propune publicului un program bogat, divers, intr-un cuvant, irezistibil. Artiștii vor evolua atat la sediu (sala mica, sala mare), cat și in deplasare (Suceava și Podu Iloaiei), dar vor derula și ateliere…

- Din 1 mai 2022, Pestera Ialomitei isi modifica programul de vizitare, deschisa intre orele 09:00 - 19:00, de luni pana duminica The post Din 1 mai 2022, Pestera Ialomitei isi modifica programul de vizitare, deschisa intre orele 09:00 – 19:00, de luni pana duminica first appeared on Partener TV .