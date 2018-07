Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Baneasa ar putea fi redeschis pentru traficul comercial de pasageri în mai putin de doi ani, a anunțat purtatorul de cuvânt al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache.

- Traficul este blocat pe DN17, pe sensul de mers dinspre Bistrița, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in Poiana Stampei, judetul Suceava. Șoferul vehiculului, in care se aflau noua pasageri, a pierdut controlul din cauza vitezei și s-a rasturnat. Accidentul a avut loc duminica, pe DN17, potrivit Centrului…

- O aeronava a companiei Austrian Airlines cu 145 de pasageri la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Otopeni, marti dimineata, din motive tehnice. Avionul se deplasa pe ruta Larnaca-Viena, iar aterizarea s-a facut in siguranta. "O cursa a Austrian Airlines, care se deplasa pe ruta…

- Norvegia a devenit prima țara din lume a carei populație nu mai folosește aproape deloc bani cash, nivelul de tranzacții cu moneda fizica fiind foarte mic. Jon Nicolaisen, guvernatorul bancii centrale a Norvegiei, a spus recent ca nivelul tranzacțiilor cu bani cash in aceasta țara scandinava a ajuns…

- "Atata timp cat avem cel putin pe doua legi faptul ca CCR a stabilit ca acele legi sunt constitutionale, e un demers politicianist pe care l-a facut PNL. Partidul National Liberal, atata timp cat a pierdut in tara, duce aceasta lupta externa si au solicitat chiar mai mult, monitorizarea Romaniei pe…

- Avionul urma sa decoleze de pe aeroportul din Katmandu, insa in ultimul moment pilotii au oprit manevrele de ridicare de la sol, dupa ce au detectat neconcordante ale parametrilor de zbor. Totusi, din inertie aeronava a continuat sa inainteze, astfel ca a fost depasita lungimea pistei, avionul ajungand…

- Doua trenuri de pasageri s-au ciocnit in zona garii principale din orasul austriac Salzburg, in urma accidentului fiind ranite cel putin 50 de persoane, informeaza presa locala. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 4.46 (ora Romaniei, 5.56), potrivit site-ului publicatiei Focus.La…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in trimestrul I 2018 cu rezultate superioare fata de trimestrul I 2017. In aceste conditii, in perioada ianuarie martie 2018, traficul comercial a fost de 16.708 pasageri, in crestere cu 31 fata de perioada…