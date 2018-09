Stiri pe aceeasi tema

- O suta saizeci de muncitori de la santierul unui aeroport din Istanbul, care au fost arestati dupa o manifestatie, in noaptea de vineri spre sambata, au fost eliberati, au anuntat mai multe sindicate din Turcia, conform AFP, scrie news.ro.“Aproape 600 de prieteni de-ai nostri au fost arestasi.…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Premierul indian Narendra Modi, care a inspectat sambata din elicopter zonele afectate de inundatii in statul Kerala, a promis mai multe elicoptere, barci si alte echipamente necesare pentru evacuarea zecilor de mii de persoane ramase izolate, potrivit Reuters. Exista teama ca bilantul…

- O angajata a Agenției ONU pentru Migrație a fost ucisa marți in atacul dintr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin 15 persoane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Soțul angajatei in varsta de 22 de ani a fost ucis in urma…

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Doua persoane au fost ranite grav in urma deraierii unui tren de pasageri, marti dimineata, in apropierea orasului austriac St. Polten, relateaza agentiile de presa APA, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.In tren, care avea trei vagoane, se aflau aproximativ 80 de persoane, printre care numerosi…