- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, afirma ca Ludovic Orban propune un program de guvernare al austeritații care va trimite Romania inapoi in anul 2010, cand Traian Basescu și PDL au taiat veniturile romanilor și au crescut taxele pentru firme și cetațeni. Dunca critica formula executivului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in contextul in care motiunea de cenzura a fost adoptata de Parlament, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit va fi mai mare decat aceea de a fi respins. "Daca a trecut motiunea de cenzura, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri, dupa o discutie de circa 15 minute cu presedintele Klaus Iohannis pe tema caii de urmat dupa demiterea Guvernului, ca liberalii isi vor asuma guvernarea daca nu se ajunge la un consens pentru anticipate:Am prezentat mandatul acordat de PNL. Pozitia…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, a transmis pe Facebook un mesaj de mulțumire romanilor care susțin partidul sau și spune Epoca Dragnea s-a incheiat. In opinia lui Ioan Turc, romanii au decis „intoarcerea clepsidrei” inca de la alegerile europarlamentare. „Guvernul Dancila a cazut! Epoca…

- MOȚIUNE DE CENZURA. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, cu puțin timp inainte de votul pentru moțiunea de cenzura, ca in afara celor 237 de semnatari, minimum alți 10 parlamentari, care nu au semnat...

- Impozitarea pensiilor speciale din Romania va deveni realitate in perioada imediat urmatoare! Prima camera parlamentara sesizata a aprobat proiectul de lege prin care veniturile care depașesc anumite plafoane vor fi impozitate drastic. Votul a trecut prin contribuția hotaratoare a parlamentarilor PSD.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Liberalii considera ca proiectul de rectificare bugetara este construit pe cifre false si acuza guvernul ca incearca sa acopere de fapt o gaura de 9 miliarde de lei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca sumele din taxe si impozite pe primele trei luni nu sunt prevazute a se acorda autoritatilor…