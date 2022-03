Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca Statele Unite se vor alatura aliatilor lor si vor interzice zborurilor rusesti sa foloseasca spatiul aerian american, dupa cum noteaza CNN. „In aceasta seara anunț ca ne vom alatura aliaților noștri pentru a inchide spațiul aerian american tuturor zborurilor rusești, izoland și mai mult Rusia și adaugand o […] The post Aeronavele rusești, interzise in spațiul aerian al SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .