Potrivit documentului, experienta a aratat ca, in urma perioadei de testare de doua luni (din toamna), ramane prioritara mentinerea legaturilor aeriene intre cele doua orase, iar zborurile vor fi disponibile pana la data de 15 februarie. Zilele de zbor luni, miercuri si vineri vor ramane neschimbate, se mai arata in comunicat. Firma BASe Airlines, coproprietara, este cea care opereaza zborurile, aceasta fiind o companie aeriana cu capital ungar cu zeci de ani de experienta in Europa. Potrivit comunicatului, Aeroexpress intentioneaza sa lanseze in primavara noi zboruri in Bazinul Carpatic, dar…