Aeronave militare au escortat un avion de pasageri după o alertă cu bombă la bord Avioane de lupta ale fortelor aeriene cehe au escortat luni noapte un avion de pasageri pana la aterizarea acestuia in capitala poloneza Varsovia, in urma unei alerte cu bomba la bord. Dupa ce avionul a aterizat la Varsovia au fost efectuate verificari, fara a se gasi insa vreo bomba la bord, a declarat marti, la Praga, o purtatoare de cuvant a fortelor armate, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Incidentul s-a produs in cursul noptii de luni spre marți. Avionul decolase din Italia, a mentionat purtatoarea de cuvant. Armata ceha dispune de avioane Gripen de fabricatie suedeza Armata ceha dispune… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a bombardat in cursul noptii de sambata spre duminica pozitii ale Hamas in sudul Fasiei Gaza dupa tiruri de rachete dinspre enclava palestiniana, au indicat surse de securitate si armata israeliana, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Armata israeliana a anuntat intr-un scurt mesaj catre…

- Finlanda a ales sa cumpere 64 de avioane F-35, produse de compania americana Lockheed Martin, pentru a inlocui vechile aparate F/A-18 aflate acum in dotarea fortelor aeriene finlandeze. Valoarea contractului este de 9,4 miliarde de dolari, informeaza Reuters. Avionul F-35 a avut rezultate net superioare…

- Dupa prabușirea șefului Statului Major al Apararii din India cu un elicopter, acesta a decedat, transmit forțele aeriene din aceasta țara. In accident au mai murit soția sa și alte 11 persoane. Tragedia s-a produs in statul Tamil Nadu din sudul Indiei. Rawat avea 63 de ani și era un apropiat al premierului…

- Israelul a deschis focul asupra unui important oraș port sirian in incercarea de a limita capacitațile militare ale gruparii Hezbollah. Avioane militare israeliene au atacat, in cursul noptii de luni spre marti, portul sirian Latakia, in cadrul unei operatiuni care a vizat transporturi de armament iranian,…

- Un avion de pasageri care zbura de la Tel Aviv la Moscova a fost fortat sa-si modifice altitudinea de zbor deasupra Marii Negre, din cauza unui avion rus de recunoastere aflat in zona, a relatat sambata agentia de stiri rusa Interfax, citand o sursa anonima din cadrul sistemului de control al traficului…

- Cel putin 3 raniti, dupa o explozie puternica in Munchen. Bomba din Al Doilea Razboi Mondial, detonata langa gara Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unei explozii puternice. Incidentul a avut loc miercuri, in apropierea unei statii de tren din orasul german Munchen, au anuntat autoritatile.…

- Autoritațile germane au cerut ajutor in incercarea de a face fața supraaglomerarii din spitale, in contextul in care numarul cazurilor a explodat la nivel național. Situația este dramatica in Germania, iar Italia și Franța s-au ofert sa primeasca bolnavi in caz de necesitate.Un Airbus A310 al "Luftwaffe"…

- Incident pe aeroportul Palma de Mallorca din Spania. Aeroportul a fost inchis peste 3 ore dupa ce mai multi pasageri ai unui avion care aterizase de urgenta au fugit. Avionul efectua un zbor intre Maroc și Turcia si a fost deviat spre Palma de Mallorca.