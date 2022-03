Stiri pe aceeasi tema

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice RAF au aterizat miercuri, 30 martie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Detasamentul britanic, format din aproximativ 150 de militari piloti si personal tehnic si aeronave Eurofighter Typhoon, va…

- Cele patru aeronave ucrainene care au aterizat marți dimineața la Iași sunt patru elicoptere configurate pentru misiuni civile și au venit in Romania pentru mentenanța la Airbus Helicopters, județul Brașov, au precizat reprezentanții Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-un comunicat de presa. …

- Alte trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Germane au aterizat astazi, in jurul orei 17.30, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, alaturandu se, astfel, celor trei aeronave germane care efectueaza, din 17 februarie, misiuni in tara noastra, a anuntat Ministerul Apararii Nationale,…

- Doua misiuni de poliție aeriana au fost executate de Forțele Aeriene Romane in ultimele trei zile in urma detectarii unor activitați aeriene deasupra Marii Negre. Potrivit MApN, in perioada 17-19 februarie aeronave de tip F-16 Fighting Falcon si MiG-21 LanceR din cadrul Forțelor Aeriene Romane au executat…

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au ajuns la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit MApN, detașamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, alaturi de militarii Forțelor Aeriene…

