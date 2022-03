Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de echipament sportiv Adidas a suspendat cu efect imediat contractul cu Federatia Rusa de Fotbal, ca raspuns la invadarea Ucrainei, informeaza mirror.co.uk. Parteneriatul dintre cele doua tari era in vigoare din 2008. Suspendarea acestuia a fost anuntata, marti, de un purtator de cuvant…

- Un consilier prezidențial rus a declarat duminica ca Ucraina a confirmat ca se va intalni cu delegația Federației Ruse in regiunea Gomel din Belarus, fara a oferi detalii despre cine va reprezenta partea ucraineana, au informat duminica agențiile de presa

- Federatia Internationala de Judo (FIJ) a anuntat, duminica, 27 februarie, prin intermediul unui comunicat de presa, suspendarea presedintelui rus Vladimir Putin din calitatile de presedinte de onoare si ambasador al federatiei. „Avand in vedere conflictul in curs din Ucraina, Federatia Internationala…

- Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Un jurnalist al France Presse a constatat prezenta mai multor elicoptere fara insemne de identificare zburand in grup la…

- Armata rusa a trimis mai multe baterii antiaeriene Pantir-S din Extremul Orient in Belarus pentru exercițiile comune "Allied Resolve 2022", potrivit unui anunț facut sambata de Ministerul Apararii de la Moscova.

- Organizația Mondiala a Sanatații considera ca aplicarea interdicțiilor generale privind calatoriile, ca obligativitatea vaccinarii celor care trec frontierele ”nu sunt eficace pentru a suprima transmiterea internaționala” a coronavirusului, transmite Le Figaro. In timp ce noul val pandemic de Covid-19…

- Decizia a fost luata de companie, pe baza unor considerente comerciale. Cererea scazuta, in contextul pandemiei de COVID-19, este motivul principal pentru care operarea acestei rute se intrerupe de anul viitor. Lufthansa va informa toți pasagerii care și-au facut rezervari pe ruta Iași-Frankfurt (și…