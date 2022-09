Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana rusa Aeroflot a anuntat, joi, ca intenționeaza sa returneze bani barbaților ce au fost mobilizați și care au achiziționat bilete inainte de 21 septembrie 2022. De asemenea, vor putea primi banii inapoi pe bilete și membrii familiilor care urmau sa calatoreasca impreuna cu persoanele…

- Anunțul lui Vladimir Putin despre „mobilizarea parțiala” ii face pe ruși foarte nervoși. Cererea pentru cumpararea de bilete de avion pentru a parasi țara a explodat. Mulți dintre barbații din Rusia s-au grabit sa cumpere bilete catre Erevan, Tbilisi și I

- Fraza cu cea mai mare creștere in cautarile rușilor, marți, a fost „cum sa pleci din Rusia”, conform datelor furnizate de Google Trends. In plus, o publicație ruseasca a anunțat ca la cateva minute dupa discursul lui Vladimir Putin, au fost cumparate toate biletele de avion de astazi dinspre Moscova…

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse a declarat duminica ca rachetele rusești au distrus cu o zi inainte infrastructuri militare din portul Odesa, vital pentru exporturile de cereale ucrainene, potrivit Le Monde . „Rachetele Kalibr au distrus infrastructuri militare din portul Odesa cu o lovitura…