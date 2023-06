Aerial acrobatics, music, fantastic characters at Bucharest International Street Theater Festival, June 30 - July 2.

Stiri pe aceeasi tema

- Culture Minister Turcan: Bucharest International Film Festival - event of increasing relevance in capital city. The Minister of Culture, Raluca Turcan, said on Monday that the Bucharest International Film Festival (BIFF) is an event of increasing relevance in the capital city, dedicated to an "extremely…

- Ana Bogdan și Sorana Cirstea s-au intalnit luni pentru a doua oara consecutiv, la distanța de o saptamana, in primul tur al unui turneu pe iarba, de data aceasta la Eastbourne. Dupa ce saptamana trecuta la Birmingham a caștigat Cirstea, de data aceasta Bo

- Cupa Mondiala a Cluburilor din 2023 va avea loc in orașul Jeddah din Arabia Saudita, a anunțat luni FIFA, organismul de conducere al fotbalului mondial.Decizia a fost luata in urma vizitei unei delegații FIFA la Jeddah saptamana trecuta pentru a evalua pregatirile in curs pentru turneu, conform Mediafax.…

- Elizabeta Samara și Bernadette Szocs s-au calificat luni in semifinalele probei de tenis de masa, la simplu feminin, din cadrul Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023.Bernadette Szocs a eliminat-o in sferturile de finala pe germana Nina Mittelham, vicecampioana europeana en titre, caștigand…

- Tennis: Ana Bogdan defeats Sorana Cirstea in first round at Eastbourne. Ana Bogdan defeated Sorana CIrstea 6-3, 2-6, 6-3, on Monday, in a Romanian duel in the first round of the WTA 500 tennis tournament in Eastbourne (Marea Great Britain), with total prizes of 780,637 dollars, told Agerpres.…

- Programul competițional al sezonului 2023-2024 al Ligii 1 la fotbal masculin va fi stabilit marți, 27 iunie, in cadrul unui eveniment organizat de Liga Profesionista de Fotbal și sponsorul competiție, la Cinema Pro, de la ora 16.00.Evenimentul va fi precedat de Adunarea generala a Ligii Profesioniste…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, si Ana Bogdan, numarul 61 mondial, vor fi adversare in primul tur al turneului de categorie WTA 500 de la Eastbourne. Este al doilea turneu consecutiv la care se infrunta in runda inaugurala, anunța news.ro.Cirstea, care era deja pe tabloul principal la Eastbourne, a…

- Ana Bogdan a invins-o pe maghiara Panna Udvardy cu 6-4, 6-4, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie). Sportiva noastra a obtinut victoria dupa o ora si 32 de minute. Pentru romanca a fost a cincea victorie in tot…