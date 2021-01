Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 ianuarie 2021, Consiliul Local al Municipiului Focșani a fost convocat in ședința extraordinara de indata, pe ordinea de zi aflandu-se proiect de hotarare extrem de important pentru intreaga noastra comunitate. Proiectul de hotarare, inițiat de Primarul Cristi Valentin Misaila, propune inființarea…

- CJ a aprobat in acest scop darea in administrare a unei suprafețe de teren de 1.400 metri patrați. In construcția modulara vor fi amplasate 30 de paturi, proiectul fiind deja in proces de elaborare.”Am solicitat acest teren pentru relocarea Secției ATI Covid. Va fi o secție modulara cu 30 de paturi.…

- Curtea Constituționala a Romaniei a stabilit faptul ca legea prin care profesorii ar beneficia de un stimulent de risc pe perioada pandemiei de coronavirus este neconstituționala. Legea a ajuns la CCR la inceputul lunii noiembrie in urma sesizarii facute de Guvernul Romaniei. Curtea Constitutionala…

- Comisia Europeana vrea inlocuirea slujbelor de Craciun cu “inițiative online sau televizate”. Proiectul la nivel European este motivat de frica celui de-al treilea val. Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri, anunța cotidianul italian Corriere della Sera, potrivit Digi24.…

- "Nu adunarilor pentru liturghii de Craciun" - este invitatia cuprinsa in proiectul Comisiei Europene, care va fi publicat miercuri, legat de masurile anti-Covid pentru sarbatori, scrie Corriere della Sera. Comisia Europeana cere "luarea in considerare a evitarii ceremoniilor religioase cu adunari mari…

- Deși pandemia de Covid-19 pare ca a pus pe pauza educației, defapt aceste circumstanțe au forțat sistemul educațional romanesc sa se adapteze și sa ia o noua forma. Astfel ca, la Ministerul Educației... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zborurile spațiale comerciale inca se contureaza și sint o afacere in plina expansiune, in ciuda pandemiei Covid-19. La nivel global, se așteapta ca industria spațiala sa ajunga la valori duble pina in 2030, adica pina la aproximativ 1 trilion de dolari, conform Bancii Americii. Companii precum Virgin…

- Proiectul tehnic al viitorului spital din municipiul Radauti, destinat pe perioada pandemiei bolnavilor de COVID-19, a fost finalizat, iar DSP Suceava "a raspuns extrem de prompt" dand aviz favorabil viitoarei constructii, a anuntat, marti, managerul unitatii spitalicesti Traian Andronachi, potrivit…