AER POLAR în România. Vin înapoi temperaturile de -20 grade. Cât timp va dura Administrația Naționala de Meteorologie anunța, in aceste zile, ploi pe arii din ce in ce mai extinse, dar și o masa de aer polar care va intra in țara noastra joi și va determina scaderea semnificativa a temperaturilor. Alina Șerban, meteorolog ANM, a anunțat ca, pana joi, vor fi ploi pe arii extinse, iar in partea de nord-est a teritoriului, vor fi condiții de polei. Incepand de joi insa, vremea se va raci brusc și semnificativ, iar ninsorile vor fi așteptate in toata țara. ”Se vor acumula cantitați mai importante de apa, ce pot depași 30-35 l/mp, mai ales in regiunile vestice și nord vestice.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi – vreme de primavara, joi – ger! Un val de aer polar vine peste Romania. Administrația Naționala de Meteorologie anunța, in aceste zile, ploi pe arii din ce in ce mai extinse, dar și o masa de aer polar care va intra in țara noastra joi și va determina scaderea semnificativa a temperaturilor. Alina…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale saptamana viitoare si mai scazute in ultima saptamana din februarie. Luni, 8 februarie, in sudul Dobrogei sunt asteptate 19 grade Celsius. Martie incepe cu temperaturi usor mai mari decat cele specifice…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa valabila in toata țara, incepand din 16 ianuarie pana pe 20 ianuarie. Specialistii anunta nopți și dimineți geroase. ANM a emis o informare meteo de vreme severa. Urmeaza patru zile cu temperaturi extrem de scazute in toata tara…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata tara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata tara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica, potrivit careia urmeaza patru zile cu nopți și dimineați geroase, cu temperaturi cuprinse intre minus 8 grade Celsius și minus 20 de grade Celsius. Prognoza este valabila in intervalul sambata, 16 ianuarie, ora 02:00…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru prima saptamana din ianuarie, in majoritatea regiunilor, insa ulterior va intra intr-un proces de racire, devenind normala din punct de vedere termic, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, arata prognoza…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele 5 zile a fost publicata de site-ul Administrației Naționale de Meteorologie și luni e foarte posibil sa ninga pentru prima ora in aceasta iarna in București.De la inceputul sezonului pana acum a nins doar la munte, dar o masa de aer polar care a intrat sambata in Romania…