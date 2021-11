AER POLAR în România. Schimbare totală de vreme. Prognoza ANM Vești de ultima ora. Un aer polar care traverseaza Romania va duce la schimbari majore de vreme in urmatoarele zile. ANM anunța ploi in cele mai multe regiuni, dar si temperaturi scazute. Potrivit meteorologilor, sambata vremea se va raci fata de ziua precedenta si in regiunile din jumatatea sud-estica a tarii, urmand astfel a se inregistra valori termice, in marea lor majoritate in jurul celor normale datei. Cerul a fi variabil, cu innorari in general persistente in centru, sud si sud-est, unde pe suprafete restranse, trecator se vor semnala ploi slabe sau burnita. Vantul va sufla slab si moderat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi variabil, cu innorari in sud-estul si sudul extrem al tarii. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor situa intre 11 si 17 grade. Dimineata, pe arii restranse, in zonele joase de relief, va fi ceata.In București, vremea va fi apropiata de normalul termic specific acestei…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului, unde se vor atinge viteze de 55...60 km/h, iar trecator si in zona Carpatilor Meridionali. Temperaturile maxime, apropiate de cele normale la aceasta data, se vor situa intre 8 si 16 grade. Dimineata, in zonele joase se va semnala…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 14...15 grade pe litoral si 22...23 de grade in Moldova. Cerul va fi variabil, cu innorari spre seara in vestul si nord-vestul tarii, unde izolat va ploua. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special in zona inalta, si cu viteze mai…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 18 grade. Dimineata, pe arii relativ restranse, in zonele joase va fi ceata.In București, vremea va fi apropiata de normal sub aspect termic. Cerul va fi variabil, cu unele innorari…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 32 de grade. Dimineata, in special in sud-est si in depresiuni, pe suprafete mici se va semnala ceata.In capitala, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind in sudul Olteniei. Dimineata, indeosebi in nord-vestul si centrul teritoriului, pe arii restranse, se va semnala ceata.In capitala, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul…

- Cerul va fi variabil, cu unele innorari in sudul teritoriului, insa probabilitatea de ploaie va fi redusa. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari pe litoral si in sudul Banatului. Dimineata se va semnala ceata pe arii restranse in nordul si in centrul tarii.In Bucuresti vremea va fi in general…

- Astazi, vremea va fi in continuare racoroasa dimineata, dar la amiaza valorile termice vor deveni apropiate de normele perioadei si se vor situa intre 19 grade in estul Transilvaniei si 28 de grade in sudul Olteniei si sud-vestul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar ploi slabe, trecatoare, se vor semnala…