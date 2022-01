Aer polar, azi dimineata , in judet !

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic rutier in condiții de iarna. Sectoarele de drumuri naționale au carosabilul curat și uscat, cu excepția DN18, in Pasul Prislop, unde stratul de zapada framantata masoara pana la 1 cm. S-a acționat pe sectoarele de drumuri naționale cu 7 utilaje și s-au impraștiat 41 tone de material antiderapant.…

- Un val de aer polar aduce in Romania ninsori, viscol si temperaturi de pana la -10 grade Celsius, in urmatoarele zile. Meteorologii ANM au emis doua avertizari de cod galben de viscol și ninsori pentru perioada 22-24 ianuarie și 23-24 ianuarie, informeaza Antena3.ro In perioada 22-24 ianuarie vor fi…

- Luna lui Gerar vine cu temperaturi negative de pana la -21 de grade Celsius in anumite zone ale țarii. Valorile termice scad, iar in București se nunța doua zile geroase. Ce spun meteorologii despre vortexul polar din Romania. Experții trag un semnal de alarma asupra codului de vreme rea. Vantul sufla…

- Specialistii in solutii de incalzire a locuintei au calculat pentru „Adevarul" care este costul pentru ȋncalzirea unei case de 100 mp, ȋn functie de solutia aleasa. Cele mai populare solutii de ȋncalzire a caselor ȋn Romania sunt gazul, peletii si energia electrica. Costurile de ȋncalzire si apa calda,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica dimineața, 5 decembrie, o atenționare meteo – cod galben de ninsori și intensificari ale vantului, valabila de duminica, ora 20.00, pana luni dimineața, la ora 8.00. Potrivit ANM, zonele afectate sunt Carpații Meridionali, la altitudini de…

- AER POLAR in Romania: Vreme rece, temperaturi semnificativ scazute și ninsori anunțate in mare parte din țara. Prognoza meteo 25 – 26 noiembrie AER POLAR in Romania: Vreme rece, temperaturi semnificativ scazute și ninsori anunțate in mare parte din țara. Prognoza meteo 25 – 26 noiembrie Meteorologul…

- Inceputul lunii noiembrie nu pare a fi absolut deloc menit anotimpului toamna, ci mai degraba verii. Astazi, 5 noiembrie, s-a inregistrat cea mai calduroasa dimineața de pana acum in Romania, raportandu-ne la data in care ne aflam. Meteorologii au fost profund luați prin surprindere, marturisind ca…